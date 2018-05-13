قيادي بائتلاف النصر: الحكومة ستشكل بعد عطلة عيد الفطر

السومرية نيوز/ بغداد: أكد القيادي في ائتلاف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، أن ائتلافه ليس لديه اي خطوط حمراء او “فيتو” على كتلة او حزب او شخصية سياسية خلال المفاوضات المقبلة لتشكيل الحكومة، فيما اشار الى ان تشكيل الحكومة سيكون بعد عطلة عيد الفطر.

وقال النائب عباس البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الحكومة الجديدة سترى النور بعد عطلة عيد الفطر المبارك،” مشيرا الى أن “النتائج ستعلن بشكلها النهائي خلال هذا الاسبوع”.

وبين البياتي ان “الحكومة الجديدة سترتكز على مبدأ التكنوقراط السياسيين او من خارج المجال السياسي وضمن الاختصاصات والمهنية”، مؤكدا انها (الحكومة الجديدة) “ستبحث عن برنامج عملي وواقعي واقتصادي ونهضوي وستدعم بنواة صلبة وقوية داخل البرلمان كي لانشهد بالمرحلة اللاحقة صراع وخلافات بين الحكومة والبرلمان”.

ولفت البياتي الى ان “سعة البرامج الانتخابية ومدى التقارب سيحدد نوعية التحالفات”، موضحا ان “حجم المقاعد لكل كتلة والتحالفات مع الكتل الاخرى والابتعاد عن المحاصصة وابعاد منطق النقاط سيكون هو المنطلق لتشكيل الحكومة المقبلة والتي نتوقع ان يكون تشكيلها شاقا بعض الشئ”.

وشدد على ان “ائتلاف النصر سيخوض المفاوضات مع جميع الكتل وسينفتح على الجميع سواء داخل التحالف الوطني او خارجها وليس هناك اي خطوط حمراء او فيتو على اي كتلة او شخصية او حزب ومدى التقارب بالبرامج الانتخابية ستكون هي الاساس في التوافقات والتحالفات المستقبلية”.

وشهدت محافظات العراق كافة صباح امس السبت، (12 ايار 2018) انطلاق الانتخابات العامة لاختيار اعضاء مجلس النواب الاتحادي.

واعلنت المفوضية العليا للإنتخابات، مساء السبت، عن “نجاح” عملية الاقتراع التي جرت في العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52.

وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة من مساء يوم امس السبت الثاني عشر من ايار 2018، في اول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم “داعش” ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق ىختيار برلمان عراقي جديد.