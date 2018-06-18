فوج قتالي ينسحب من بابليون لعدم صرف رواتب مقاتليه منذ ثمانية اشهر

السومرية نيوز/ كركوك: افاد مسؤول فوج الكاكئيين التابع للواء بابليون ضمن الحشد الشعبي اوميد حسين، الاثنين، انسحابهم بشكل مؤقت من السواتر التي ينتشرون فيها جنوبي كركوك، عازيا ذلك الى أن مقاتلي الفوج لم يتسلموا رواتبهم منذ ثمانية اشهر.

وقال الكاكئي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “فوج الكاكئية تم تشكيله كأحد افواج لواء بابليون في هيئة الحشد الشعبي لتقوم بمهمة حماية قرى الكاكئية في قضاء داقوق (٤٠ كم جنوب كركوك)”، مبينا أن “الفوج بقي طيلة تلك الاشهر في سواتر حماية مساحات تلك المنطقة لمنع عودة او ظهور تنظيم داهش الارهابي”.

وأوضح أن “لواء بابليون لم يدفع رواتب منتسبي الفوج منذ ثمانية اشهر ولذلك نعلن انسحابنا من مواقعنا موقتاً بسبب هذا الامر”، لافتا الى أن “الفوج كان يستلم مخصصات نثرية إلا أنها قطعت أيضا بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة”.

وأضاف أن “عودة مقاتلينا الى السواتر متوقفة على صرف رواتبنا المتأخرة من قبل لواء بابليون في الحشد الشعبي “.

يذكر ان فوج الكاكئية اعلن تشكيله في فضاء داقوق لحماية قراهم من هجمات تنظيم داعش الارهابي جنوبي المحافظة.