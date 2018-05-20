مايو 21, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

فرض رسوم اضافية على السجائر والكحول

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فى :أخبار عــامة
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فرض رسوم اضافية على السجائر والكحول

أعلنت وزراة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد ، عن رفع نسبة الرسوم على السجائر والمشروبات الكحولية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: انه واستنادا الى تعليمات مجلس وزراء الاقليم تقرر فرض رفع نسبة الرسوم المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 0.05%، مشيرة الى ان الخطوة تأتي في سبيل تقليل استخدام المادتين اعلاه وزيادة الواردات المالية لوزارة الصحة.

وطلبت وزارة المالية، نظيرتها الصحة بتنفيذ القرار وادخاله حيز التنفيذ، مبينة ان الواردات المالية من نسب الرسوم الاضافية المفروضة على السجائر والكحول ستتم استحصالها من قبل المنافذ الحدودية الدولية ولوزير الصحة حصرا صلاحية صرف تلك الواردات.

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