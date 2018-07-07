فاضل ميراني: لا نفرض الشروط على أحد ولا نقبلها من أحد

رووداو – أربيل: أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، أنه يجب أن لا نضع شروط على أحد كذلك يبنغي أن لا نقبلها من أحد.

تصريحات ميراني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وفد من تحالف الفتح، وآخر من دولة القانون يزوران إقليم كوردستان بهدف مناقشة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع القيادات الكوردية.

وقال ميراني: “بتصوري، كعراقيين، يجب أن لا نضع شروط على أحد، ولا نقبل من أحد، نحن في بلد واحد، حيث هناك دستور وعقد اجتماعي”.

وأشار إلى أنه “ربما الكل وقعوا في الأخطاء بمسيرة الحكم العراقي خلال الفترة الماضية، وهذا لا يعني أن مسيرة الحكم خلال الفترة الماضية كانت جميعها سلبية بل كانت هناك إيجابيات أيضاً”.

وأردف يقول: “ما قُدم ليس ما يطلبه ويتمناه الشعب العراقي، هذا ولا يعني فيما إذا تماسكت الإرادات بين مختلف مكونات العملية السياسية سوف تكون عاجزة عن الوفاء بالجزء الأكبر من احتياجات الشعب العراقي”.

من جانبه، قال رئيس وفد ائتلاف دولة القانون الذي يزور أربيل حالياً، حسن السنيد: تبادلنا وجهات النظر مع الأخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني حيال قضايا عدة في الساحة العراقية، أهمها كيف نتفق على العمل في المرحلة القادمة، ونعبر على مشاكل العملية التي واجهت مسيرة العمل المشترك في العراق، وكيف نستوعب الآخر في عملية سياسية كبيرة نريد لها أن لا تتلكأ أكثر”.

وأشار إلى “أننا فكرنا بمصالح الشعب العراقي”، مشدداً على أن “نقاط التقارب الآن كبيرة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وأوضح أن “أملنا أن تستمر هذه اللقاءات لكي يعبر كل طرف عن طموحه ومخاوفه ورغباته ومايراه من استحقاقات لشعبه ونأمل أنه ستكون هناك مقاربات أكثر بين الكتل السياسية العراقية”.

وزاد القول: “الأخوة في الإقليم ليس لديهم خطوط حمراء على مفردات العملية السياسية ولا القوائم الفائزة لديها خطوط حمراء على ما يطلب ضمن إطار الدستور”.

يشار إلى أنه يزور وفد من تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، ووفد آخر من ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه نوري المالكي، إقليم كوردستان لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع مسؤولي الأحزاب الكوردستانية.