غرق طفل كوردي في حوض لمياه المجاري بمخيم يوناني

رووداو – أربيل: لقي طفل يبلغ ثلاث سنوات ونصف السنة حتفه في حوض لمياه مجاري مخيم للاجئين في اليونان بعد ثلاثة أيام فقط من وصوله مع والديه إلى المخيم.

وأبلغ برزان ناجي عبدالهادي، وهو عم الطفل، شبكة رووداو الإعلامية “كان ابن أخي”أوميد روكان” قد وصل مع والديه إلى اليونان قبل ثلاثة أيام، وقد تم انتشال جثته صباح اليوم من حوض لمياه المجاري سقط فيه”.

وأضاف عبدالهادي يقول: “كان أوميد وحيد والديه، وقد سقط في الساعة السادسة من مساء أمس في مياه المجاري، وانتشلت جثته في الساعة الرابعة فجر اليوم”.

وكما يتبين من مقطع فيديو يظهر لحظة انتشال جثة الطفل، فإن جسد الطفل مزرقّ بالكامل.

ويقول عبدالهادي إن شقيقه وزوجة شقيقه، وكانا يسكنان ناحية آلتون كوبري التابعة لمحافظة كركوك، قد فقدا من قبل ابنة لهما في نفس عمر أوميد، نتيجة حادث سير.

وأضاف “كان ضمان حياة أفضل هو الدافع وراء هجرة أخي وعائلته، حيث تقيم عائلة حميه في هولندا وكان هو يريد الالتحاق به هناك عن طريق مهربين”.