عودة 5 آلاف عراقي للمناطق التي هجروا منها بنينوى

رووداو – أربيل: أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، عودة نحو 5 آلاف نازح إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، ستار نوروز، في بيان إن “4878 نازحاً غادروا مخيمات النازحين المنتشرة شرق وجنوب الموصل عائدين إلى مناطق سكناهم الأصلية في الموصل والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى”.

ولفت نوروز إلى أن الوزارة “خصصت حافلات لنقل النازحين إلى مناطقهم الأصلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والعمليات المشتركة”.

ووفق أرقام أعلنتها منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيو الماضي، فإن عدد النازحين داخلياً انحفض إلى مليوني شخص، بينما ارتفع عدد العائدين إلى 3.8 مليوناً.

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم كبير منها تقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.