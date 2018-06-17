عملية تصويت الانتخابات التركية تبدأ في اقليم كوردستان

بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، اليوم الأحد، في اقليم كوردستان، وتم فتح مركزين للناخبين للتصويت فيهما.

وذكر القنصل التركي في اقليم كوردستان ،هاكان كاراجي خلال تصريحات صحافية: ان عملية التصويت بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم وستستمر حتى التاسعة مساء من نفس اليوم، داعيا المواطنين الاتراك الى مراجعة القنصلية التركية للمشاركة في العملية الانتخابية.

واشار كاراجي الى ان 2500 مواطن تركي يمتلك حق التصويت في الانتخابات التركية، موضحا ان جميع الناخبين لهم الحرية في التصويت لاي طرف يؤيدونه.