يوليو 15, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

عملية امنية واسعة في مركز ناحية القيارة وضبط خلايا نائمة لداعش

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فى :أخبار عــامة
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عملية امنية واسعة في مركز ناحية القيارة وضبط خلايا نائمة لداعش

العثور على انفاق واسلحة واعتدة…

افاد الناطق باسم قيادة شرطة نينوى الرائد عماد حنش ،اليوم السبت ،عن بدء عملية امنية كبيرة في مركز ناحية القيارة (جنوب الموصل) .

وقال حنش لمراسلة (باسنيوز) ان”القوات الامنية عثرت على ثلاثة انفاق تعود لداعش الارهابي في قرى مهانا والحاج علي ” ، مضيفاً ” وجدنا في هذه الانفاق قوائم باسماء المعدومين من قبل التنظيم الارهابي مع اجهزة لاسلكية واجهزة موبايل واسلحة واعتدة ” .

موضحاً ، ان”القوات الامنية اعتقلت 14 فرداً من خلايا نائمة لداعش داخل القيارة بحوزتهم اسلحة كاتمة كانوا قد تسللو من منطقة الجزيرة الى الناحية “.

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