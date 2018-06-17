عمليات نينوى تصدر توضيحا بشأن الاتجار بجثث داعش

كشفت قيادة عمليات نينوى، اليوم الاحد، حقيقة ما نقلته وسائل اعلامية عن بيع جثث لعناصر تنظيم داعش الارهابي، فيما جددت دعوتها لوسائل الاعلام بأخذ الاخبار والمعلومات من الجهات المختصة الرسمية فقط.

وقالت القيادة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان “بعض وسائل الاعلام تناقلت اخبارا عن بيع جثث لعناصر داعش والتي انتشلت من المنطقة القديمة بمبلغ 5 آلاف دولار للجثة”، مبينة انه “تم تكليف لجنة لتقصي الحقائق ومن مختلف الأجهزة الأمنية ولَم يثبت لدى هذه اللجنة وجود مثل هذه الحالات”.

واضافت: انها “سبق وان ابلغت وسائل الاعلام وفي أكثر من مناسبة بان هناك عناصر إرهابية من بقايا داعش تعمل على الاتصال ببعض الجهات الاعلامية منتحلا صفة ضباط ويقوم بتزويدهم بمعلومات ملفقة وعارية عن الصحة تماما لغرض التشويش وإعطاء صورة سلبية لواقع محافظة نينوى”، داعية وسائل الإعلام الى “أخذ الاخبار والمعلومات من الجهات المختصة الرسمية فقط، والابتعاد عن المغرضين وما تبقى من أذناب الإرهاب”.

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبارا تضمنت ان الجثث التي يتم انتشالها من المدينة القديمة في مدينة الموصل، تباع بمبلغ 5 الالاف دولار للجثة الواحدة.