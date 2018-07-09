علاوي يشكر بارزاني بعد خروجه من المستشفى

بارزاني يهاتف علاوي بعد خروجه من المستشفى اثر “وعكة صحية”

اربيل (كوردستان 24)- اجرى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مكالمة هاتفية بنائب الرئيس الذي يقود ائتلاف الوطنية اياد علاوي بعد خروجه من المستشفى اثر “وعكة صحية”.

ونُقل علاوي (74 عاما) الى احد مستشفيات بغداد اثر تعرضه لوعكة صحية يوم الأحد بعد يوم من زيارته الى النجف ولقائه زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر.

ويقول ائتلاف الوطنية إن علاوي خرج من مستشفى سينا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بعد تماثله للشفاء في نفس اليوم.

وقال بيان اصدره مكتب بارزاني ونشر على موقعه الالكتروني إن الزعيم الكوردي اتصل هاتفيا مساء يوم الاحد بعلاوي للاطمئنان على صحته.

وأضاف البيان أن بارزاني اعرب عن امله بدوام الصحة والعافية لعلاوي الذي شكر بدوره بارزاني على الاستفسار عن صحته.

وسبق لأياد علاوي أن شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة (2004 – 2005) كما يحتفظ بعلاقات تاريخية مع الكورد وبالأخص مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.