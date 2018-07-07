عضو تحالف الفتح: مهمة وفدنا بأربيل الاطلاع على شروط قيادات الإقليم لتشكيل الكتلة الأكبر

رووداو – أربيل: أكد عضو تحالف الفتح، أحمد الكناني، أن مهمة وفد تحالف الفتح في أربيل هو الاطلاع على شروط قيادات الإقليم ومن ثم المجيء إلى بغداد وعرضها على قيادات التحالف الموجودة في بغداد.

وقال الكناني لشبكة رووداو الإعلامية إنه “أمس جاء وفد من تحاف الفتح من أجل صياغة رؤى مشتركة مابين تحالف الفتح والأخوة الكورد في كوردستان للخروج بصيغة مشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة”، مضيفاً أن “مهمة أعضاء تحالف الفتح لاطلاع الكورد بالمواضيع المهمة وتشكيل الكتلة الأكبر”.

وأشار إلى أنه ” موضوع الفضاء الوطني الذي تبناه تحالف الفتح وهو كتابة برنامج حكومي وإدارة الحكومة في المرحلة المقبلة وكتابة الشروط للرئاسات الثلاثة “.

وتابع الكناني “بالتأكيد لتحالف الفتح بعض النقاط التي سيتم عرضها وهذه الحوارات مقدمة لتشكيل تحالفات ولدى القيادات في إقليم كوردستان سقف من المطالب سيتم طرحه على الأخوة في بغداد للتوصل إلى قرار نهائي لتشكيل الحكومة”.

وأوضح أن “المفاوضات مازالت جارية”، مبيناً أنه “لاتوجد لدينا مطالب تعجيزية لأن الذين ذهبوا للتفاوض وضعوا مصلحة جميع الشعب العراقي أمامهم فالكورد جزء أصيل ولايتجزأ من العراق”.

وأردف الكناني “مهمة الوفد المفاوض هو الاطلاع على شروط قيادات الإقليم ومن ثم المجيء إلى بغداد وعرضها على قيادات تحالف الفتح الموجودة في بغداد”.

وختم عضو تحالف الفتح قائلاً: “نعي مامر به الشعب الكوردي وحتى نمضي بعملية سياسية صحيحة يجب أن نحل كل المشاكل التي عصفت بالعراق وبالإقليم”، مؤكداً أن “المهمة الأساسية هي الحوار لنخرج بنتيجة مرضية للجميع”.