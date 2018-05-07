عاصمة إقليم كوردستان تصدر تحذيراً للسكان من فيضان

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الاثنين بيانا دعت فيه سائقي العجلات بأخذ الحيطة والحذر الأوقات التي من المتوقع التي ستهطل بها الامطار بغزارة، واحتمال حدوث فيضان بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، انه وفق تنبأت الأرصاد الجوية للـ24 الساعة المقبلة من المحتمل ان تتساقط الامطار بشكل مستمر، وان تهطل بغزارة، وينخفض مدى الرؤية في المناطق الجبلية.

وأضاف البيان انه “نحيط السائقين علما خاصة أولئك الذين لديهم نية السفر الى المناطق الجبلية بان يؤجلوها الى وقت اخر، وفي حال تعرضهم الى الامطار المستمرة وهم في طريق السفر عليهم ركن عجلاتهم في أماكن مرتفعة عن مستوى مياه الامطار المتساقطة”.

وكانت بلدية محافظة السليمانية في إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن دخول دوائرها وملاكاتها، والشركات الخدمية في حالة التأهب التام تحسبا لحدوث فيضانات جراء توقعات بتساقط غزير للأمطار خلال اليومين المقبلين.

يذكر ان محافظة دهوك شهدت لية اول امس موجة أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضان، ومصرع اربعة أشخاص، في احصائية أولية، فضلا عن غرق العشرات من السيارات.