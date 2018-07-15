طريقة جديدة لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

بعد أن أقدمت السلطات العراقية أمس السبت على حجب مواقع التواصل الاجتماعي وقطع خدمة الانترنت في معظم مناطق البلاد، أصبح بإمكان المواطنين تصفح تلك المواقع بطريقة جديدة.

ويستطيع المواطنون الان تنزيل التطبيقين(snap VPN) و (VPN 360) على هواتفهم المحمولة لتصفح مواقع فيسبوك وإنستغرام.

ويمكن لأصحاب الهواتف الذكية العاملة بنظامي آندرويد و(IOS) إستخدام هذين التطبيقين.

وتفاجأ مستخدمو شبكة الإنترنت في العاصمة بغداد ومختلف المدن العراقية بترد وضعف في الشبكة، السبت، فيما يرى مراقبون أن ذلك متعمد وهدفه التعتيم على حركة التظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.

وياتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده محافظات عراقية، منها البصرة، وميسان، وذي قار، وبابل، والديوانية، وواسط، وكربلاء، وبغداد، من تظاهرات واعتصامات واسعة احتجاجًا على تفشي البطالة وانعدام الخدمات.