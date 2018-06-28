طالب بمرحلة السادس الاعدادي ينهي حياته في أربيل ورجل يقتل نسيبه بالسليمانية

شفق نيوز/ أفادت شرطة قضاء ” ميركسور” في محافظة أربيل يوم الخميس ان احد طلاب الـ12 اعدادي قد اقدم على الانتحار.

وقالت الشرطة ان احد طلاب الصف الـ12 الاعدادي ويدعى “ك. أ” من سكنة ناحية “مزنه” في قضاء “ميرگسور” اقدم على انهاء حياته بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع “كلاشينكوف”.

وكانت وزارة التربية في اقليم كوردستان قد أعلنت امس نتائج امتحانات 12 اعدادي و9 اساسي، مؤكدة عدم حصول اي طالب على نسبة 100%.

الى ذلك وقع حادث قتل غير متعمد في بلدة “جوار قورنه” في محافظة السليمانية.

وقالت الشرطة انه مساء امس في البدلة المذكورة، واثناء تفحص رجل لسلاح داخل منزله ثارت اطلاقة نارية منه واستقرت في جسد نسيبه ليفارق الأخير الحياة في الحال.

وأضافت الشرطة ان الرجل تم القاء القبض عليه وفق المادة “406” من قانون العقوبات العراقي.