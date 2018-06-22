طارق حرب: الكورد هم الفائز الوحيد من قرارات المحكمة الاتحادية

أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان قرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون تعديل قانون الانتخابات، جاء لمصلحة الكورد وحقق لهم 3 امور.

وقال حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة 22/6/2018، ان “الكورد حققوا امرين بصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهما، اصفاء الصبغة الشرعية على القضاة الكورد الذين عينهم مجلس قضاء اقليم كوردستان للقيام بمحافظ مجلس المفوضين، واعتبار اصوات البيشمركة والتصويت الخاص، وهي أغلبها لصالح الكورد، فضلا عن اعتبار اصوات الخارج، والتي هي الأخرى ايضا لصالح الكورد لأن اغلب الناخبين في الخارج كانوا من الكورد”.

ويرى حرب ان الكورد هم الفائز الوحيد في ذلك، مضيفا بأنهم “قد يتضررون بالعد والفرز اليدوي، لكن ما كسبوه اكثر مما قد يخسروه، فإن خسروا ثلاثة او اربع مقاعد في العد والفرز اليدوي، فسيفوزون بخمسة او ستة مقاعد في التصويت الخاص وتصويت الخارج”.