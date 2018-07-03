صورة .. اندلاع حريق في مستودع للاسلحة والذخيرة في دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان يوم الثلاثاء ان حريقا نشب في مستودع للأسلحة والذخائر في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، ان حريقا نشب في مستودع للأسلحة والذخائر في بوابة “الوكا” في دهوك.

وقال الشهود ان صوت انفجارات شديدة سمعت والسنة لهب انبعثت من مكان الحادث.

وهذا هو الحادث الثاني المماثل في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة اذ نشب حريق ليلة امس لمخازن للأسلحة، والذخائر في ناحية طاسلوجة في السليمانية تعود لقيادة قوات 70 التابعة لبيشمركة الاتحاد الوطني الكوردستاني.