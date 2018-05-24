صراع كردي – كردي على رئاسة الجمهورية والخنجر يدخل المنافسة

السومرية نيوز/ بغداد: كشف خبير سياسي، الخميس، عن وجود صراع “كردي – كردي” على منصب رئيس الجمهورية يقابله دخول منافس “عربي سني” وهو خميس الخنجر على المشهد “بطلب ودعم تركي”، فيما اشار الى ان عدم منح المنصب للخنجر سيخلق مشاكل كبيرة.

وقال واثق الهاشمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “هناك مشكلة داخل البيت الكردي على المناصب حيث ان الديمقراطي الكردستاني لديه مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وهو هوشيار زيباري في وقت ان الاتحاد الوطني يطرح برهم صالح لهذا المنصب ويعمل على ترسيخ هذا الامر من خلال اللقاءات مع ماكغورك وغيرهم من الشخصيات التي تزور الاقليم”، مبينا أن “الرئيس الحالي فؤاد معصوم عاد لطرح اسمه من جديد رغم انه بوقت سابق اعلن انه لن يترشح لهذا المنصب ونعتقد انه مؤهل دورة الثانية لحسم تلك الخلافات وضمان عدم ضياع المنصب منهم”.

وأضاف الهاشمي، ان “منصب رئيس الجمهورية دخل في صراعه طرف آخر وهو مطالبة بعض الجهات السنية بتسليمه لهم”، مرجحا أن “تكون زيارة خميس الخنجر الى بغداد قد صبت بهذا المجال بضغط تركي كونه لايمكن ترشيحه لرئاسة البرلمان لانه لم يدخل الانتخابات”.

واعتبر الهاشمي أن “رئاسة الجمهورية اذا لم تُمنح للخنجر فهناك مشاكل وانقسامات ستحصل داخل البيت السني الذي هو منقسم بالاصل”.

وكان رئيس المشروع العربي خميس الخنجر وصل الى بغداد امس والتقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

يشار الى أن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني النائب عبد الباري زيباري نفى، الثلاثاء( 22 ايار 2018)، وجود اي تفاهمات لترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية ، فيما اكد على ان المنصب من استحقاق الاتحاد وهو المعني بتقديم اسم المرشح خلال اجتماع المكتب السياسي له.