صحيفة تكشف عن “مخطط ايراني” لاختيار رئيس الحكومة.. من هو؟

شفق نيوز/ كشفت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، عن اجتماعات مكثفة بين سفير ايران في بغداد أيرج مسجدي ورئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي لتنسيق المواقف بشأن تشكيل تحالف يسمح للأخير، بترؤس الكتلة الأكبر في البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

وألمحت مصادر أخرى إلى أن المالكي قدم تعهدات لسفير ايران بإنجاز تشكيل الكتلة الأكبر.

وقالت المصادر لصحيفة عكاظ السعودية، إن اجتماع مسجدي والمالكي جاء بعد أن أنهى السفير الإيراني اجتماعات مع قوى سياسية فائزة في الانتخابات، مؤكدة أن طهران تلقي بثقلها وراء المالكي في مواجهة تحالف مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأعلن ائتلاف المالكي عقب المباحثات استمرار مفاوضاته لتشكيل الكتلة الأكبر، زاعما أنه لا وجود لتحالفات حقيقية بين الكتل السياسية الفائزة وأن ما حدث مجرد تفاهمات.

واعتبر أن التحالفات الحقيقية سوف تشكل بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.

وكان البرلمان العراقي قد طالب القضاء والسلطة التنفيذية بإبعاد 13 مسؤولاً كبيراً في مفوضية الانتخابات، قبل بدء عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابيّة عادل نوري إن هناك 13 مسؤولاً بدرجة مدير عام ورئيس قسم في المفوضية متهمون بتزوير نتائج الانتخابات، وهؤلاء يجب إبعادهم قبل عملية العدّ والفرز اليدوي.