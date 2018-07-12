صحيفة: الحشد الشعبي سيشترك بخطة حصر السلاح بيد الدولة

السومرية نيوز/ بغداد: ذكرت صحيفة خليجية، انه تم اشراك الحشد الشعبي بخطة حصر السلاح بيد الدولة، مبينة ان مشاركة الحشد ستكون من محافظة ميسان لتشمل المحافظات الأخرى.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول عراقي رفيع قوله انه “تمت الموافقة على إشراك الحشد الشعبي بخطة حصر السلاح بيد الدولة ومنع انتشاره في المدن”، مبينا ان “دور فصائل الحشد سيكون مع قوات الشرطة والجيش في تنفيذ حملات الدهم والتفتيش للمنازل والمباني بحثاً عن الأسلحة والمواد المتفجرة”.

وأضاف أن “مشاركة الحشد في هذه المهمة من شأنها تعزيز مكانة الجيش والشرطة، بعدما سُجّلت أخيراً مواجهات بين القوات العراقية وعدد من العشائر التي حاولت قوات الأمن دخول مضاربها بحثاً عن السلاح أو لوقف نزاعات لها مع عشائر أخرى، خصوصاً في ميسان والديوانية وذي قار وبابل والبصرة وكربلاء”.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “مشاركة الحشد في خطة نزع السلاح ستكون من محافظة ميسان جنوب العراق لتشمل المحافظات الأخرى”، مشيرا الى انها “سترتكز على سحب السلاح المتوسط غير المرخّص بالمرحلة الأولى”.

واكد ان “هذه الخطة ستستهدف نحو 40 قبيلة وعشيرة عربية بتفرعاتها وبطونها، تنتشر في بابل والقادسية وذي قار والمثنى وميسان والبصرة ومدن أخرى وسط العراق وجنوبه، يليها في ما بعد حزام بغداد ومناطق شرق العراق”، لافتا الى ان “مدن شمال العراق وغربه (المحررة من داعش) عملياً باتت منطقة منزوعة السلاح ولا يسمح للمواطنين باقتناء أي قطعة سلاح، حتى لو كانت مسدسا شخصيا، ويتم التعامل مع الموضوع ضمن خطط مكافحة الإرهاب”.

وشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 17 حزيران 2018، على اهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، فيما اشار الى ان العمل جارٍ على حصر السلاح بيد الدولة.