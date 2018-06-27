صحة كردستان تمدد دوام موظفيها

{اربيل: الفرات نيوز} قررت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تمديد الدوام الرسمي لمنتسبيها الى 6 ايام، مؤكدة ان المخالف سيعرض نفسه للمحاسبة.

وكان وزير الصحة ريكوت حمه رشيد قد اجتمع يوم امس الثلاثاء، مع المدراء العامين ومسؤولي الصحة حول توحيد الدوام الرسمي في الدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية، واصدر الاجتماع عدة قرارات.

وقال خالص قادر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريح صحفي ان ” الاجتماع قرر تمديد دوام جميع الموظفين الى 6 ايام، وفي المديريات العامة 5 ايام في الاسبوع”.

واضاف ان ” القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 29 حزيران الجاري، وعلى جميع موظفي الصحة الالتزام بالقرار لان المخالف سيعرض نفسه للمحاسبة”.