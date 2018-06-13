شرطة اربيل تعتقل قاتل ضابط في البيشمركة بناحية كسنزان

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مصدر أمني اليوم الأربعاء عن اعتقال الشرطة لقاتل ضابط في قوات البيشمركة شرقي أربيل.

وأطلق شخص النار على المقدم عثمان عبد الله حوالي الساعة 009:40 من مساء الثلاثاء، أمام مسجد الفاروق بناحية كسنزان بضواحي اربيل، فأرداه قتيلا بعد أن اصابه برصاصتين في رأسه ثم لاذ بالفرار.

وقال مراسل كوردستان 24 زردشت حمي ان القوات الأمنية بدأت على الفور بفتح تحقيق في الحادث، بعد أن تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي.

وقال مدير شرطة اربيل اللواء عبد الخالق طلعت لكوردستان 24 ان “حادثة القتل وقعت نتيجة خلاف سابق بين الجاني والمجني عليه”.

وقال طلعت ان “القوات الامنية داهمت منزل المتهم إلا أنه لم يكن موجودا فيه لكنه سلم نفسه بعد ساعة”.

وأكد طلعت ان المتهم بيد الجهات الامنية، وأنه سيحاكم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.