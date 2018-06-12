شرطة أربيل تعلن خطة العيد .. وسجون السليمانية تحدد مواعيد زيارة النزلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن وضع خطة امنية في أيام العيد بالتعاون مع قوات “الاسايش”، وشرطة المرور العامة.

وقال مدير الشرطة اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت في تصريح ادلى به اليوم للصحفيين، انه “بعد عقد اجتماع مع باقي الأجهزة الأمنية في أربيل والمناطق المحيطة بها وضعنا خطة امنية لعيد الفطر بالتعاون مع الاسايش والمرور، والدفاع المدني”.

وأضاف ان “الخطة الأمنية ستبدأ بعد غد الخميس وتستمر حتى بعد العيد”، مشيرا الى ان “قوى الامن الداخلي ستنتشر في داخل وخارج المدينة مع انتشار مفارز مشتركة في الشوارع، والاحياء لحفظ منازل السكان، والسيطرة على الوضع الأمني”.

وتابع اللواء طلعت بالقول انه “من المتوقع ان يتوافد الالاف من الناس الى محافظات إقليم كوردستان بمناسبة عيد الفطر”.

وعلى صعيد اخر أعلنت مديرية اصلاح الكبار في السليمانية يوم الثلاثاء عن انها لن تستقبل في اول أيام عيد الفطر أي زائر للنزلاء في السجون.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان الزيارة ستكون في اليوم الثاني والثالث، مبينة ان اليوم الثاني سيكون مخصصا للمحكومين في بلوك رقم (1)، واليوم الثالث سيكون لبلوك رقم (2) للمحكومين بالاعدام.

وأضاف البيان ان الزيارة تقتصر على الاقرباء من الدرجة الأولى والثانية حصرا.