شرطة أربيل تعلن القبض على اشخاص في تركيا متهمين بقتل مسؤول بمفوضية كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مدير شرطة محافظة أربيل اللواء عبد الخالق طلعت يوم الخميس عن القاء القبض على اشخاص في مدينة إسطنبول التركية متهمين بقتل عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان فارس محمد صادق.

وعزا اللواء طلعت في تصريح لإذاعة “صوات امريكا” قسم اللغة الكوردية، سبب قتل صادق الى وجود مشكلة اجتماعية بين عائلته واخرى، مؤكدا ان تلك المشكلة لا علاقة لها بالمفوضية او بقضاياا سياسية، قائلا ان تلك المشكلة بين العائلتين ليست جديدة، وهي موجودة بينهما قبل مقتل عضو مجلس مفوضية كوردستان.

واردف قائلا انه على اثر جريمة القتل تلك القي القبض على عدد من الأشخاص في مدينة إسطنبول.

وتابع اللواء طلعت ان صادق لم يبلغ مسبقا الشرطة حول تلك المشكلة، ولكن نتائج التحقيقات أظهرت بانه قبل ان يقتل المذكور قتل ابن شقيق له.