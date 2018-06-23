شرطة أربيل تعزو زيادة حالات القتل لسبب لا تستطيع حده

شفق نيوز/ عزت قيادة شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت زيادة حالات القتل بمركز المحافظة الى انتشار ظاهرة حمل وحيازة السلاح بين السكان.

وشهدت مركز عاصمة الإقليم خلال الأيام الثلاثة الماضية ثلاثة حالات للقتل جميعها على خلفية مشاكل اجتماعية.

وقال مدير شرطة أربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان ظاهرة حمل وحيازة السلاح السبب الرئيس لوقوع تلك الجرائم.

وأضاف “نحن لا نستطيع القضاء على تلك الظاهرة، ولكن نسعى الى تقليلها”، مشيرا الى ان السلطات ستمنع منح إجازة حمل وحيازة السلاح”.