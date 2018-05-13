شبكة شمس: من الصعب التزوير ولايجوز اعادة الاقتراع

اكدت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، صعوبة تزوير نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت، يوم امس السبت، 12/5/2018.

وقال هوكر جتو منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات خلال تصريح خاص لـPUKmedia: من الصعب جداً اعادة عملية الاقتراع في عدد من المحافظات، لان هذا القرار ليس من صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وليس هناك اي طرف له الحق في اصدار قرار باعادة اجراء الانتخابات.

واضاف: ان الاجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم امس، كانت جيدة، من النواحي العملية، مؤكداً صعوبة اجراء اي عملية تزوير في نتائج الانتخابات، مؤكدا ان اجراءات المفوضية منعت عمليات ملء الصناديق والاقتراع المكرر من قبل بعض الناخبين، مشدداً على ان نسبة المشاركة في الانتخابات كانت خير دليل على نزاهة الانتخابات.

واوضح منسق شبكة شمس: انه من حق الاطراف السياسية الاعتراض على نتائج الانتخابات وتقديم شكوى لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن يجب تقديم ادلة على هذه الادعاءات فلايجوز ادعاء التزوير دون تقديم ادلة.

وتابع: ان المفوضية تستطيع فقط اعادة عد وفرز اوراق الاقتراع بشكل يدوي فقط، وهذ يتم بعد صدور قرار قضائي.