سياسي عراقي: لا بد من اعادة الانتخابات وعلى بغداد احترام كوردستان

انتفاض قنبر: لا بد من اعادة الانتخابات وعلى بغداد احترام اقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن، انتفاض قنبر، ان على الحكومة العراقية اعادة اجراء الانتخابات التشريعية باشراف أممي، فيما اشار الى ضرورة احترام ارادة اقليم كوردستان.

وقال قنبر لكوردستان 24 ان “الحكومة الحالية ليست لديها اي صلاحيات، وهي لتصريف الأعمال فقط ونحن في حالة فراغ دستوري”.

واضاف ان “هذه الحكومة ينبغي أن تمنع من اتخاذ اي قرار، وتوقيع اي عقود لفائدة الأحزاب الاسلامية التي تحلب الدولة كل يوم”.

واشار قنبر الى أن الانتخابات في العراق فقدت مصداقيتها والديمقراطية انتهت ولا حل سوى بإعادة العملية الانتخابية باشراف دولي، وأمريكي على وجه الخصوص.

وشدد قنبر على ضرورة أن تلتزم الحكومة العراقية المقبلة بالدستور العراقي، وأن تقدم الخدمات للمواطنين وأن تحترم الفيدرالية الكوردية بشكل كامل.

وجرت الانتخابات النيابية في 12 ايار مايو الماضي، إلا أن اتهامات متبادلة بين القوى المتنافسة بمزاعم تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات دفع المحكمة الاتحادية الى إعادة الفرز يدويا للاصوات.