سياحة إقليم كوردستان: نخطط لاستقبال 7 ملايين سائح عام 2025

’’قطاع السياحة يتحول إلى مصدر هام لدخل الإقليم’’ …

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، أن الإقليم يخطط لاستقبال 7 ملايين سائح عام 2025، وأن قطاع السياحة سيتحول إلى مصدر هام لدخل الإقليم.

وقال نادر روستي لـ (باسنيوز): «بحسب استرارتيجية هيئة السياحة، ستتحول واردات قطاع السياحة إلى مصدر هام من مصادر دخل إقليم كوردستان، وذلك عبر تنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج»، مشيراً إلى أن «الأحداث المؤسفة كهجمات داعش والأزمات الأخرى في المنطقة، حالت دون وصول أعداد السياح إلى المستوى المطلوب».

وأردف «نخطط لاستقبال 5 ملايين سائح سنوياً، على أن يرتفع العدد إلى 7 ملايين عام 2025، وأن تصل واردات السياحة إلى 2 مليار دولار سنوياً».

وبيّن المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، أنه سيتم العمل على هذه الخطط في حال عدم حدوث أزمات أخرى، ليتحول قطاع السياحة إلى مصدر هام من مصادر دخل الإقليم.

وكان أكثر من 127 ألف سائح قد قدموا إلى إقليم كوردستان خلال اليومين الأول والثاني فقط من عيد الفطر.