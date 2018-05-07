سفين دزةيي: PKK تسبب بإخلاء أكثر من 350 قرية حدودية بإقليم كوردستان

مجدداً مطالبة الحزب بالانسحاب من أراضي الإقليم …

أكد سفين دزةيي، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، أن أكثر من 350 قرية حدودية في إقليم كوردستان تم إخلاؤها من المواطنين بسبب التوترات الأمنية والمواجهات بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني PKK، مجدداً مطالبة الحزب بالانسحاب من إقليم كوردستان.

ونفى دزةيي، خلال تصريحات للصحفيين في أربيل، اليوم الاثنين، توغل القوات التركية داخل أراضي إقليم كوردستان، وقال إن «الجيش التركي نفذ ولعدد من المرات عمليات قصيرة الأمد داخل أراضي إقليم كوردستان، وهو ما تسبب بحدوث توترات في المناطق الحدودية والتي تعود أيضا إلى عدم تواجد قوات البيشمركة فيها».

وأشار إلى أن «تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني تسبب بإخلاء 350 قرية بالمنطقة من ساكنيها»، وذكر أن حكومة الإقليم طلبت مراراً من العمال الكوردستاني الانسحاب من المنطقة حرصاً على الأمن والاستقرار فيها وكي لا يكون عناصر الحزب سبباً في القتال.

وتشهد المناطق الحدودية في إقليم كوردستان مواجهات بين الجيش التركي وPKK، إلى جانب غارات جوية وقصف مدفعي من قبل الجيش التركي، ما تسبب بخسائر مادية وبشرية لأهالي المنطقة.