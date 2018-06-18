سائرون: الحوارات مستمرة لضم (النصر) للكتلة الأكبر

قيادي في سائرون لـ(باسنيوز): الحوارات مستمرة لضم (النصر) للكتلة الأكبر

لاحوارات مع (دولة القانون)حتى اللحظة …

أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ان حواراته مستمرة مع ائتلاف النصر، لغرض ضمه الى “الكتلة الأكبر”.

وقال القيادي في التحالف وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي لـ(باسنيوز)، ان “(سائرون) يواصل حواراته مع ائتلاف (النصر) من أجل دخوله ضمن تحالف (سائرون) و(الفتح) و(الحكمة) و(الوطنية) ، والتي هي الان تعتبر الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب المقبل”، مبينا انه “الى هذه اللحظة الحوارات مستمرة مع النصر، وهناك تقدم في المفاوضات”.

وعن الحوارات بين (سائرون) و(دولة القانون)، بيّن فهمي انه “الى هذه اللحظة لا توجد اي حوارات مباشرة او غيرها مع ائتلاف دولة القانون، والانباء التي تتحدث عن هذا الأمر غير دقيقة”.

وكان فهمي قد قال لـ(باسنيوز) اول امس إن القوى الكوردية ستكون جزءً رئيسياً ومهماً من “الكتلة الأكبر”.

موضحاً ، إن «تحالف سائرون منفتح على جميع القوى السياسية، وإجراء حوارات مع الجميع»، مبيناً أن «حواراته مع القوى الكوردية الكبيرة وصلت إلى مراحل متقدمة، كما أن هناك تطابق روئ في بعض المواقف والمطالب».

وأضاف فهمي، أنه «بعد العيد ستكون هناك حوارات جديدة من القوى الكوردية، والهدف منها ضم هذه القوى إلى الكتلة الأكبر، والتي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة»، موضحاً أن «الكتلة الأكبر ستكون عابرة للطائفية والقومية، ولن تهمش أحداً، والكورد سيكونون جزءً رئيسياً ومهماً منها».

وتحالف سائرون الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يضم قوى علمانية في صفوفه من بينها الحزب الشيوعي العراقي.