مايو 19, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

زيباري يطالب النواب بمقاطعة جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل

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فى :أخبار عــامة
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زيباري يطالب النواب بمقاطعة جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل

دعا القيادي في الحزب الديمقراطي ووزير المالية العراقي السابق، الجمعة، النواب بمقاطعة الجلسة المقررة للبرلمان العراقي، السبت المقبل، مشيرا الى ان الجلسة هي لافشال العملية الانتخابية، بحسب وصفه.

وكتب زيباري في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم (18 ايار 2018)، ان من “الضروري مقاطعة جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم السبت المقبل، من قبل كافة الكتل البرلمانية الوطنية والتي دعى اليها رئیس البرلمان سليم الجبوري”.

واضاف زيباري، ان “الجلسة المقررة هي لانقاذ النواب الفاشلين والفاسدين وافشال العملية الانتخابية الديمقراطية التي جرت في 12-5-2018”.

واكد، ان “كافة الشكاوى والطعون يجب ان تاخذ مسارها القانوني وفق تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات لعام ٢٠٠٧ والمشرع من قبل المجلس ذاته”، داعيا الى “الكف عن التلاعب بقوانين البلد”، بحسب تعبيره.

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