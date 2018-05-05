زعيم كوريا الشمالية يتراجع عن “أغرب قرار” بعد 3 سنوات

السومرية نيوز/ بغداد: وسط محاولاته الحثيثة لفك عزلة بلاده، قرر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الجمعة، العودة عن قرار غريب كان قد اتخذه قبل 3 سنوات تقريبا، بشأن التوقيت الزمني.

وقالت صحيفة “الميرور” البريطانية، إن “كوريا الشمالية تخلت عن منطقتها الزمنية الغريبة، وقررت الانضمام مجددا إلى المنطقة الزمنية في الجنوب”.

وأوضحت الصحيفة، أن “كيم سبق وان قرر بشكل غير متوقع الانتقال إلى توقيت جديد في البلاد شهر اب 2015″، مشيرة الى أن “مصادر محلية قالت آنذاك إن التوقيت الكوري شهد تغييرا خلال فترة الاحتلال من قبل الإمبرياليين اليابانيين”.

ومنذ ذلك الحين، بات التوقيت في كوريا الشمالية متقدما بـ30 دقيقة عن التوقيت، في جارتها الجنوبية.

ويأتي هذا القرار في وقت يظهر فيه زعيم كوريا الشمالية تغييرا مفاجئا في سياساته، خصوصا بعد لقاء تاريخي جمعه بالرئيس الكوري الجنوبي، وقمة أخرى مرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الأيام المقبلة.

يشار الى أنه لا توجد هيئة أو منظمة دولية توافق على تغيير بلد ما منطقته الزمنية، حيث يكون القرار “سيادي” من قبل الدولة نفسها.