رويترز: ائتلاف النصر يتصدر النتائج الأولية للانتخابات يليه تحالف الصدر

رووداو – أربيل: أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، 13 أيار 2018، أن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي يتصدر النتائج الأولية في انتخابات البرلمان العراقي، مشيرة إلى أن تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، تصدر المرتبة الثانية.

وقال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ومسؤول أمني، الأحد، إن قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي متقدمة فيما يبدو في الانتخابات البرلمانية.

وذكر المصدران، نقلا عن مصادر غير رسمية، أن قائمة رجل الدين البارز مقتدى الصدر حلت في المرتبة الثانية خلف قائمة العبادي.

ويبدو أن قائمة العبادي واسمها “النصر” متقدمة في نتائج الانتخابات المبدئية، تليها قائمة “سائرون” التابعة لرجل الدين البارز مقتدى الصدر.

وجاء في المرتبة الثالثة قائمة “الفتح” التابعة للحشد الشعبي، ثم في المرتبة الرابعة قائمة “ائتلاف دولة القانون” لنوري المالكي.

وخاض أكثر من 7 آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعداً.