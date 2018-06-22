«روسنفت» الروسية: فرصة لزيادة الحصة السوقية مع توقعات بحدوث نقص

لديها استثمارات ضخمة باقليم كوردستان…

قال إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لـ«روسنفت» الروسية، أكبر منتج نفط مدرج في العالم من حيث حجم الإنتاج ، إنه يجد فرصة لزيادة الحصة السوقية للشركة إذا حدث نقص في سوق النفط العالمية.

وتساهم «روسنفت»، التي تضم مساهمين من بينهم بي.بي وقطر، بنسبة 40 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الروسي ودورها مهم في التزام موسكو بتعهداتها، في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين.

وكانت ‹روسنفت›، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، توقيعها اتفاقية مع إقليم كوردستان تبدأ بموجبها بالتنقيب عن النفط في خمسة مواقع مختلفة بالإقليم كما تشمل مجالات الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية وتجارة موارد الطاقة.

ويعد إقليم كوردستان سوقاً واعداً للاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مجال الطاقة إذ يمتلك الإقليم احتياطيات نفطية تقدر بـ 45 مليار برميل، وغاز بنحو 5.7 تريليون متر مكعب.

وأبلغ سيتشن اجتماعا لمساهمي «روسنفت»، بأن السوق متفق تماما في توقعات حدوث نقص نفطي هيكلي في الأعوام العشرة المقبلة، حيث يتزامن نمو الطلب مع تراجع في الإنتاج.

وأضاف سيتشن، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، والذي يتمتع بأكبر نفوذ بين التنفيذيين في قطاع النفط الروسي، أنه من المتوقع حدوث عجز نفطي بين 700 و750 مليون طن سنويا بحلول عام 2025.

وأشار إلى أنه لتفادي نقص عالمي في إمدادات النفط هناك حاجة لضخ نحو 15 مليون برميل نفط من الإنتاج الجديد على مستوى العالم. وتجتمع «أوبك» ومنتجون مستقلون في فيينا خلال اليومين المقبلين لمناقشة زيادة محتملة في الإنتاج. وقال سيتشن: «بالنسبة لـ(روسنفت)، مثل هذا الوضع يخلق فرصة فريدة لزيادة الحصة السوقية العالمية». لكنه لم يذكر الحجم الذي ستكون «روسنفت» مستعدة لزيادته في إنتاجها إذا اتخذ قرار تخفيف تخفيضات الإنتاج العالمية اعتبارا من 1 يوليو.

وكانت “روسنفت” اعلنت في مايو/أيار الماضي عن توقيعها لاتفاق جديد مع حكومة إقليم كوردستان، حول تطوير أعمال الغاز في الإقليم.

جاء هذا على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقالت شركة ‹روسنفت› عن هذا الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي، إنه «في إطار الاتفاقية الموقعة، ستقوم الأطراف بوضع خطة شاملة لتطوير أعمال الغاز في اقليم كوردستان”.

وأوضحت الشركة، أن أحد أهم العناصر في هذه الخطة هو التصميم الأولي لبناء وتشغيل خط أنابيب الغاز في إقليم كوردستان.