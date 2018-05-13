رسمياً .. دميرطاش ينافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

رغم وجوده في السجن …

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية، اليوم الأحد، رسمياً عن أسماء المرشحين للرئاسة التركية في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 24 حزيران / يونيو القادم.

ونشر المجلس في الجريدة الرسمية التركية، أسماء الذين تم البت في طلبات ترشحهم للرئاسة بعد رد كافة الطعون المقدمة بالصدد، حتى تاريخ 9 أيار / مايو الجاري، والذي كان آخر موعد للاعتراض على المرشحين.

ووفق المجلس، يتنافس على الرئاسة التركية كل من:

دوغو برينجك (مرشح حزب الوطن)

مرال أكشنر (مرشحة الحزب الخيّر)

محرّم إينجة (مرشح حزب الشعب الجمهوري)

رجب طيب أردوغان (مرشح حزب العدالة والتنمية)

صلاح الدين دميرطاش (مرشح حزب الشعوب الديمقراطي)

ويأتي ترشح دميرطاش رسمياً للرئاسة التركية، رغم كونه مسجوناً بمحافظة أدرنة شمال غرب البلاد منذ 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، بتهم عديدة من بينها علاقته بحزب العمال الكوردستاني PKK.