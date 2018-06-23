رئيس كتلة الاتحاد الوطني بالبرلمان العراقي: لم نسمح بتسليم صحفية كوردية إلى تركيا

رووداو-أربيل: أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، آريز عبدالله، وصول صحفية كوردية من كوردستان تركيا كانت محتجزة في بغداد إلى أوروبا، مضيفاً: “سعت تركيا كثيراً لتسليم الصحفية إليها لكننا تمكنا من إنقاذها”.

وقال عبدالله لشبكة رووداو الإعلامية: “دنيز يشيل يورت وهي صحفية من أهالي كوردستان تركيا، احتجزت في بغداد لمدة 7 أشهر، وقررت الحكومة العراقية تسليمها إلى تركيا لكننا بذلنا جهوداً حثيثة لمنع ذلك وخاصة أن الدستور العراقي لا يجيز هذا”.

ومضى بالقول: “تمكنا من نقل هذه الصحفية من بغداد إلى بلجيكا، وقد وصلت إليها فعلاً الليلة الماضية”.

وأضاف: “بعد استفتاء استقلال إقليم كوردستان اعتُقلت هذه الصحفية في بغداد مع مجموعة من الإرهابيين، لذا فإنها مرت بظروف عصيبة وقد حاولنا تهدأتها، واستطعنا إرسالها إلى أوروبا”.

يشار إلى أن دنيز يشيل يورت (35 عاماً) صحفية من أهالي كوردستان تركيا، وتواجه حكماً غيابياً بالسجن لـ6 سنوات في تركيا.