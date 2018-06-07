رئيس القانونية النيابية: سنقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية ضد تعديل قانون الانتخابات

رئيس القانونية النيابية لـ (باسنيوز): سنقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية ضد تعديل قانون الانتخابات

’’مجلس النواب ليس لديه صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات’’ …

أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محسن السعدون، اليوم الخميس، عن عزمه تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

وقال السعدون لـ (باسنيوز)، إن «قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 فيه الكثير من الخروقات الدستورية والقانونية»، مبيناً أن «مجلس النواب ليس له أي صلاحية بإلغاء نتائج الانتخابات، وهذا القانون ذهب إلى إلغاء انتخابات خارج العراق والنازحين وانتخابات التصويت الخاص في إقليم كردستان».

وأضاف أن «إلغاء نتائج الانتخابات من قبل البرلمان، إجراء غير قانوني، فهناك هيئة قضائية هي فقط من تستطيع إلغاء نتائج الانتخابات، في المحطات التي ثبتت فيها عمليات تزوير».

وأكد السعدون، أن «الدستور والقانون يقولان أنه ليس هناك أي قانون يطبق بأثر رجعي، إلا في القضايا التي تتعلق بالضرائب».

واختتم القيادي الكوردي، بالقول: «سنقدم طعناً رسمياً أمام المحكمة الاتحادية ضد قانون التعديل، ففيه خرق قانوني ودستوري واضح».