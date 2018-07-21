يوليو 21, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

” دي.إن.او” و” جينيل إنرجي” تتلقيان 62.33 مليون دولار من اقليم كردستان

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فى :أخبار عــامة
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” دي.إن.او” و” جينيل إنرجي” تتلقيان 62.33 مليون دولار من اقليم كردستان

خندان – اعلنت شركة (دي.إن.او) النرويجية اليوم الجمعة، عن تلقي مدفوعات من حكومة اقليم كردستان عن تسليمات حقل طاوكي.

وقالت الشركة اليوم الجمعة، انها تسلمت 62.33 مليون دولار كمدفوعات عن تسليمات النفط الخام لشهر نيسان 2018 لسوق التصدير من رخصة طاوكي في إقليم كردستان.

واشارت الى ان الأموال سيجري تقاسمها بين (دي.إن.او) وشريكتها جينيل إنرجي بالنسبة والتناسب.

وأضافت شركة (دي.إن.او)، انها تلقت بشكل منفصل مدفوعات صافية بقيمة 5.41 مليون دولار.

ولدى (دي.إن.او) حصة نسبتها 75 بالمئة في رخصة طاوكي الذي تديره، وتشمل الرخصة حقلي طاوكي وفيشخابور.

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