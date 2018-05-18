دولة القانون يكشف عن تفاهمات “عالية المستوى” مع الفتح والحكمة لتشكيل الحكومة

السومرية ينوز/ بغداد: كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، عن وجود تفاهمات “عالية المستوى” مع ائتلافي الفتح والحكمة لتشكيل الحكومة، مشيراً في ذات الوقت الى أن التفهامات “بسيطة” مع ائتلاف النصر، فيما اكد أن ائتلافه ليس لديه خطوط حمراء على اي طرف للانضمام اليه “شريطة ايمانه بالاغلبية السياسية”.

وقال عبد الهادي السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “هناك حوارات ولقاءات يجريها ائتلاف دولة القانون مع باقي الكتل السياسية بغية تحقيق الأغلبية السياسية داخل قبة البرلمان للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا أن “دولة القانون لديها اليوم الدور الاكبر والجاذب للكتل السياسية لتحقيق الاغلبية السياسية”.

وأضاف السعداوي، أن “لدينا اليوم تفاهمات عالية المستوى جدا مع كتلة الفتح، اضافة الى تفاهمات مع تيار الحكمة وكتل سنية واخرى كردية، بغية المضي بحكومة قوية يكون فيها رئيس الوزراء القادم لكل العراقيين دون فرض وزارات او شخصيات عليه”، لافتا في ذات الوقت الى “وجود تفاهمات بسيطة مع ائتلاف النصر”.

واعتبر ان “تخلي حيدر العبادي عن رغبته برئاسة الوزراء سيجعله قادرا على الدخول ضمن التحالف الذي يتم تشكيله هذه الايام”، لافتا الى أن “اصرار العبادي على دورة ثانية فنعتقد ان جميع الكتل السياسية رافضه لتوليه دورة ثانية مما يجعل هذا الامر عائقا امام التفاهمات مع الكتل الاخرى”.

وأوضح السعداوي، أن “كتلة الفتح سبق لها وان اعلنت قبل الانتخابات بانها الاقرب الى دولة القانون وقد تبنت خيار الاغلبية السياسية”، مشيرا الى ان “هناك اقبالا كبيرا جدا من الكتل الكردية والتي اتمت زياراتها الى زعيم دولة القانون نوري المالكي للتباحث والتوافق على تشكيل الحكومة المقبلة”.

واكد السعداوي على انه “ليس لدينا اي خطوط حمراء على اي طرف للانضمام الينا بشرط الايمان بالاغلبية السياسية”.

وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اكد، امس الخميس، خلال لقائه الصدر أن التراجع النسبي في التصويت بالانتخابات هو رسالة الرغبة في وجوه جديدة، فيما اشار الى ان الحكمة وسائرون سينطلقان للتباحث مع القوى الاخرى لتشكيل الحكومة.