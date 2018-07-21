دولة القانون: العراق يسير نحو المجهول والحكومة تتخذ تدابير ترقيعية

رووداو – أربيل: أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الجمعة، أن أغلب المحافظات العراقية تشهد مظاهرات وغليان شعبي بسبب نقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء والبطالة الكبيرة الموجودة، بينما لا توجد حلول لها من قبل الحكومة المركزية.

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي ورد لشبكة رووداو الإعلامية، “نطالب القضاة المنتدبين بالاسراع وانهاء عملية العد والفرز الجزئي من اجل المصادقة على نتائج الانتخابات وعقد جلسة للبرلمان الجديد من اجل اختيار حكومة جديدة تتحمل مسؤلياتها اتجاه ابناء الشعب العراقي لانه من غير المعقول ان يبقى الوضع على ماهو عليه نهائيا”.

كما اوضح أن “الاجتماع الاخير الذي دعا الية رئيس الجمهورية لم يخرج باي نتائج ايجابية تخدم المتظاهرين او حلول يمكن ان تقلل من التظاهرات بل مجرد بيانات ومقاطعات من بعض الجهات للاجتماع والبلد يغلي بسبب الغضب الشعبي”.

واضاف البعيجي “على الجميع ان يتحمل المسؤلية لان الوضع الحالي الذي يمر به البلد لايتحمل اي تسويف او مماطلة لذلك على الحكومة الحالية ان تتحرك سريعا بتلية مطالب المتظاهرين الى حين تشكيل حكومة جديدة تقوم بواجباتها ويجب ان تنتهي المرحلة السابقة والبدء بعملية اعمار وبناء للبنى التحتية وتوفير فرص عمل لابناء الشعب خلال المرحلة المقبلة على اعتبار ان الوضع الخالي مزري ولايمكن ان يستمر اكثر ويجب ان تكون المرحلة المقبلة انتقالية لخدمة ابناء الشعب ودون اي مماطلة”.