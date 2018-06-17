دهوك.. مصيف سولاف يعج بالسياح الموصليين في أول عيد فطر بعد التحرير

رووداو – أربيل: يعج مصيف سولاف الواقع بناحية العمادية (آميدي) في محافظة دهوك، بآلاف السياح القادمين من محافظات العراق المختلفة، وأغلبهم من مدينة الموصل، لقضاء عطلة عيد الفطر.

السياح قدموا من وسط و جنوب العراق لنيل قسط من الراحة، ولأن هذا العيد هو أول عيد فطر بعد سيطرة القوات العراقية على الموصل فإن حصة الأسد من السياح في دهوك من أهل نينوى.

وقال نورس خالد: “لم نأت إلى دهوك منذ سنوات، لقد جئنا الآن في هذا العيد لزيارة المصايف والمراكز التجارية ومدن الألعاب”.

كل محافظات العراق تجتمع في وادي اشاوا، فبالقرب من مائها تحلو الأغاني و الرقصات العراقية، بعد أن عاش أهل الموصل تحديداً سنوات فرض فيها داعش قائمة طويلة من المحظورات.

وقال أبو جمال: “بعد أربع سنوات، عدنا وجلسنا في المكان نفسه، هناك تطور دائم في المنطقة من خلال بناء المزيد من المباني والمقاهي”.

في مصيف سولاف تتحدث وفاء عن زياراتها المتكررة لإقليم كوردستان و تجوالها في أغلب الأماكن السياحية بالإقليم وتقول إن لدهوك مكانة خاصة في قلبها.

وقالت وفاء القادمة من بغداد: “أنا سعيدة هنا، لقد زرت أربيل والسليمانية و لكن تبقى دهوك الأجمل”.

وتتوقع الجهات الرسمية في دهوك، توجه أكثر من أربعين ألف سائح إلى مدينة دهوك وحدها خلال أيام العيد.

يذكر أن عدداً كبيراً من السياح في محافظات وسط العراق وجنوبه يتوجهون إلى إقليم كوردستان وخاصة في فصلي الربيع والصيف، ويزداد تدفق السياح خلال الأعياد والعطل، وخلال عيد الفطر الذي يوافق اليوم ثالث أيامه دخل عشرات آلاف السياح العرب إلى الإقليم لقضاء إجازة العيد.