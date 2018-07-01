صحيفة: دعوات أمريكية للقوات العراقية من أجل التنسيق مع البيشمركة

اعتبرت بعض القوى العربية والتركمانية وفصائل من الحشد الشعبي في كركوك، دعوة قائد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، للقوات الأمنية العراقية إلى التنسيق مع البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، لمواجهة تنامي خطر تنظيم داعش، “تدخلا سافرا” من قبل واشنطن في شأن سيادي عراقي.

وذكرت صحيفة “الحياة ” اللندنية في تقرير لها، ان الدعوات تتصاع في إقليم كوردستان لإعادة نشر البيشمركة عقب سلسلة هجمات طاولت مناطق وقرى كردية جنوب كركوك، آخرها قيام عناصر من داعش بمهاجمة قرية حفتغار جنوب قضاء داقوق، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرين، كما اضطرت الكثير من العائلات إلى النزوح من بيتها.

وعقب تلك الهجمات حذر قائد محور غرب كركوك في قوات البيشمركة، كمال كركوكي، من أن “الأمن في كركوك وخارجها يواجه خطر الانهيار، نتيجة تداعيات أحداث 16 تشرين الأول، والتي هيأت الأرضية لعودة التنظيم، ما منح الإرهابيين الفرصة للاندساس في صفوف الحشود العشائرية، وحرية التحرك والتموضع في أي موقع يريدونه، مبينا أن “القوات الاتحادية والحشد الشعبي، لم يكملا واجبهما في تطهير المناطق المستعادة، خصوصاً الحويجة”.

فيما أشار الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، إلى عودة نشاط داعش ضمن حدود محافظة ديالى، وفي منطقتي قرتبه وطوزخورماتو (جنوب كركوك)، مبينا أن “عودة البيشمركة إلى هناك ستكون خطوة هامة لتطبيع الأوضاع، لكن ذلك يتطلب اتفاقاً رسمياً مع بغداد”.

وقالت الصحيفة إن المطلب الكوردي بإعادة نشر البيشمركة، حظي بدعم أمريكي صريح، إذ حض قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، القوات العراقية للتنسيق مع البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، لمواجهة تنامي خطر الدواعش خصوصاً في كركوك، وأوضح فوتيل،” نحن مستعدون لمساعدة الطرفين”، فيما حذر مساعد قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال والتر أي بيات، من تزايد نشاط داعش في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً كركوك.

وختمت الصحيفة بالقل إن المطلب الأميركي واجه “رفضاً قطعياً” من العرب والتركمان وفصائل في الحشد الشعبي، إذ اعتبر الناطق باسم محور الشمال في الحشد، علي الحسيني، المطلب بأنه “تدخل سافر، كون العراق صاحب سيادة، ولن نسمح بذلك”.