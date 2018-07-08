“دانة غاز” تتسلم 44 مليون دولار من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة “دانة غاز” عن استلامها مبالغ نقدية بقيمة 43.75 مليون دولار (161 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام 2018 من شركة “بيرل بتروليوم” المحدودة، وذلك عن مبيعات الغاز البترولي المسال والمكثفات في إقليم كوردستان.

وقالت دانة، في بيان لها إن هذا المبلغ يشمل دفعة نقدية جديدة بقيمة 7 ملايين دولار (8.52 مليون درهم)، تم استلامها خلال شهر يونيو الماضي.

و”بيرل بتروليوم” هي عبارة عن ائتلاف يتضمن خمس شركات تعمل في مجال النفط والغاز، وتركز على استكشاف وإنتاج أصول النفط والغاز في إقليم كوردستان، وتملك دانة غاز حصة بنسبة 35 %في بيرل بتروليوم باعتبارها مساهماً مشغلاً مشتركاً.

وأوضحت الشركة، أن المبالغ المشتلمة التي حصلت عليها لا تشمل المبالغ النقدية التي تم استلامها من بيع المنتجات وتقرر الاحتفاظ بها لدى بيرل بتروليوم، بغرض تغطية النفقات التشغيلية.

كما أن هذا المبلغ لا يتضمن حصة دانة غاز من المخصصات النقدية التي حصلت عليها بيرل بتروليوم من حكومة إقليم كوردستان بقيمة 400 مليون دولار منها 140 مليون دولار حصة دانة غاز، والتي يتم الاحتفاظ بها لدى بيرل بتروليوم بهدف توسيع نطاق الاستثمار من خلال تطوير حقلي كورمور وجمجمال العالميين وزيادة الإنتاج، وذلك تماشيا مع اتفاقية التسوية التي تم توقيعها في أغسطس 2017 مع حكومة اقليم كوردستان.

وأفادت دانة، بأنه منذ توقيع اتفاقية التسوية بين بيرل بتروليوم وحكومة إقليم كوردستان، تم استلام جميع الدفعات الخاصة بمبيعات الغاز البترولي المسال والمكثفات من حكومة كوردستان حسب الجدول الزمني الموضوع وبدون أي تأخير، حيث لا يوجد حالياً أي مستحقات لبيرل بتروليوم في إقليم كوردستان.

وكانت دانة قد حصلت، في مايو الماضي، على دفعة نقدية مقدارها 22.75 مليون دولار أمريكي (83.5 مليون درهم إماراتي) من شركة بيرل بتروليوم المحدودة في إقليم كوردستان وذلك عقب انتهاء الربع الأول من عام 2018.