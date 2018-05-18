“داعش” يقطع رأسي ميسي ورونالدو

السومرية نيوز/ بغداد: عاد تنظيم داعش لتوجيه تهديدات جديدة إلى نجوم الساحرة المستديرة المشاركين مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، المقرر انطلاقها في حزيران المقبل.

ونشر داعش صورتين تناقلت إحداهما وسائل إعلام إسبانية وبريطانية اليوم الخميس، يظهر خلالها النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مقطوعي الرأس على أرضية إحدى ملاعب مونديال روسيا، وسط الآلاف من عشاق كرة القدم.

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية فإن الصورة الثانية تظهر مجموعة من الإرهابيين التابعين لداعش وهم يحملون قنبلة كبيرة ومتوجهين لإحدى ملاعب المونديال في العاصمة الروسية موسكو، بغرض تفجير الملعب بالكامل.

وتعد هذه المرة الثانية التي يهدد داعش فيها بمهاجمة للاعبين المونديال، بعد أن نشر في تشرين الأول الماضي صورة لميسي والنجم البرازيلي نيمار مقتولين من قبل إرهابيين.