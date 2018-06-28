دار للأيتام في الموصل تقدم الرعاية لأطفال قاتل آباؤهم في صفوف داعش

رووداو – أربيل: إحدى مراكز إيواء الأيتام في الموصل يضم 55 طفلاً، معظمهم فقدوا أهاليهم في الحرب.

وقد تم تأسيسها في نهاية العام الماضي، لكن مديرتها، سكينة محمد، بدأت في إنقاذ الأطفال في وقت أبكر بكثير، حتى بينما كان القتال يدور بالمدينة في الصيف.

كان أول طفل تتبناه ابن قيادي في داعش. وقد جاء به الجيش العراقي بعد أن استعادة المنطقة من المسلحين.

وقالت سكينة محمد “ذهبنا إلى تلك المنطقة وتبين أن والده هو أمير القناصين “.

تواجه سكينة أيضاً ردود فعل معادية من بعض أفراد المجتمع الذين يعترضون على رعايتها لما يعتبرونهم “أطفال داعش”.

لكنها حاولت إظهار وجهة نظرها بأن الحياة بها أشياء أخرى غير العنف – مبتدئة مهمتها بذلك الصبي الأول، ابن قيادي داعش.

وأضافت محمد “أخذته إلى بيتي وعلمته أنه لأبد أن يعيش حياته كطفل وبعدها أتى أهله لاصطحابه”.

إحدى الفتيات، اللاتي جلبن إلى دار الأيتام عندما كان عمرها تسعة أشهر فقط، فقدت والديها لأن كلاً منهما فجر نفسه في هجومين انتحاريين.

وأصيبت بجروح بالغة في الهجوم الانتحاري لوالدتها وأمضت شهوراً تتعافى من جروحها في المستشفى. وقتل إخوتها الثلاثة في الانفجار.

ويعتقد أن بعض الأطفال تخلت عنهم النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب على يد مقاتلي داعش.

دار الزهور للأيتام تديرها الحكومة فنياً، لكن لا توجد أموال على الإطلاق، لذا فهم يعيشون على التبرعات.

وأشارت محمد إلى أنه هناك “نقص في الكادر الموجود في هذا الدار”.

كما عرضت سكينة الأطفال للتبني وقد تم تبني خمسة أو ستة منهم، وهي تأمل في العثور على منازل لمعظم ال 55 طفلاً الذين يقيمون حالياً في دار الأيتام حتى تتمكن من استقبال الأطفال الآخرين الذين يعيشون في المخيمات أو في أي مكان آخر.