خبير أمني: أيادي خفية وراء التظاهرات

رجح خبير في الشؤون العسكرية والأمنية وجود ايادي خفية وراء التظاهرات، فيما رجح ان تنتهي تلك التظاهرات خلال ايام معدودة.

وقال خبير الشؤون العسكرية والأمنية، اللواء متقاعد عبد الكريم خلف خلال حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد: ان هناك ايادي خفية تقف خلف التظاهرات التي تشهدها مدن الوسط والجنوب من العراق، واصفا تلك الجهات بالمندسة، والتي تعمل على اجبار الحكومة على تغيير بعض التحالفات في وقت لا توجد فيه حكومة ولا مجلس نواب بل توجد حكومة تصريف اعمال فقط.

وأضاف خلف: ان هناك تراجع كبير في في عدد المتظاهرين اليوم في جميع المحافظات، مشيرا الى ان الوضع اصبح هادئا بسبب بعض المشاكل التي حصلت اثناء التظاهرات.

وأوضح، ان مهمة القوات الأمنية تكمن في حماية المتظاهرين ورصد اية انتهاكات او مخالفات باستهداف المنشآت الحيوية او المال العام والمال الخاص او اية اعمال شغب واعتقال المتسببين بذلك، مبينا ان الكثير من المباني والمنشآت النفطية ومطار النجف تعرضت الى اعمال شغب من قبل من وصفهم بالمندسين.

واشار الى ان وظيفة القوات الامنية هي حماية المتظاهر السلمي واعتقال المشتبه بهم بأعمال العنف، موضحا ان اية اعمال عنف غير مبررة مرفوضة سواء كانت من الجيش او المتظاهرين ولكن بعض من يقوم بتهديد حياة القوات المسلحة يجب اعتقاله والرد عليه بالرصاص الحي.

ولفت الى ان ما حصل من سقوط جرحى وشهداء كان نتيجة قيام بعض المتظاهرين بافعال خطرة ضد القوات الامنية وكان البعض من المتظاهرين يحمل السلاح وقام باطلاق النار تجاه قوات الجيش والشرطة، منوها الى ان قواعد الاشتباك تذكر بعدم اطلاق النار الا في حالة تهديد الجندي او الشرطي وسط التظاهرات.

وتباع الخبير في الشؤون الأمنية، ان الحكومة الاتحادية والدولة تتحمل بما يلزم ضمان حقوق جميع الاطراف من الجرحى والضحايا، مرجحا انتهاء التظاهرات خلال يومين او 3 ايام المقبلة، لافتا الى ان وجود المبرر لتواجد التظاهرات سينتفي من خلال قرارات رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي بتخصيص المبالغ المالية لمحافظة البصرة والمحافظات الجنوبية وكذلك توفير فرص العمل.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي قد أصدر 7 قرارات لاحتواء تظاهرات المحافظات الوسطى والجنوبية، واستخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، مفيدا أنه تقرر زيادة الإطلاقات المائية وبالأخص إنصاف محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية لوقوعها جنوب الأنهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الأمنية بالمحافظات منع التجاوز على الحصص المائية.