حكومة كوردستان تشرع بصرف رواتب الموظفين

شفق نيوز/ ذكر مصدر في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انه من المقرر أن تبدأ وزارة المالية بتوزيع رواتب الموظفين في الاقليم كوردستان.

ونقلت قناة كوردسات عن المصدر قوله ان وزارة المالية ستعلن اليوم أو غداً عن جدول جديد لتوزيع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

واشار المصدر الى ان وزارة المالية تسلمت مبلغ 378 مليار دينار من وزارة الثروات الطبيعية لتوزيع رواتب الشهر الرابع على الموظفين في اقليم كوردستان.

ونوه الى ان وزارة البيشمركة ستكون أولى الوزارات في الجدول الجديد ومن ثم وزارتي التربية الصحة.