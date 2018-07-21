حكومة إقليم كوردستان: يجب تنفيذ مطالب المتظاهرين بالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة

رووداو – أربيل: دعا المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، اليوم السبت، إلى احترام حق التظاهر السلمي وعدم استخدام القوة بحق المحتجين في المحافظات العراقية، مشيراً إلى أنه “يجب تنفيذ مطالب المتظاهرين بالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة”.

وقال دزيي لشبكة رووداو الإعلامية إن “التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة أمر طبيعي، ونحن في إقليم كوردستان ندعو المتظاهرين دائماً للتعبير عن احتجاجتهم بطريقة حضارية وديمقراطية”.

وأضاف: “على الحكومة احترام مطالب المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم من ماء وكهرباء حتى لو لم يكن ذلك ممكن التحقيق بشكل آني”، متابعاً: “ندعو القوات الأمنية أيضاً لعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين وفي المقابل عليهم عدم التعدي على المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة”.

وبشأن دعوة الصدر لإيقاف مفاوضات تشكيل الحكومة لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين: “ما تحدث عنه السيد مقتدى الصدر قد يكون في محله من الناحية السياسية لكن لا يمكن تعطيل العملية السياسية في العراق بل يجب أن تسير المفاوضات بشكل متوازٍ مع تنفيذ مطالب المتظاهرين”.

وأوضح أن “تشكيل الحكومة الجديدة قد يتأخر لأشهر لذا لا يمكن تأجيل مطالب المتظاهرين لحين تشكيل الحكومة، وبالمقابل لا يمكن تأخير تشكيل الحكومة لحين تحقيق مطالب المتظاهرين، بل يجب العمل عليها معاً لتشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف”، مبيناً أنه “من واجب الحكومة الحالية تنفيذ مطالب المتظاهرين لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.

وحول قطع الانترنت قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان: “لا شك أن بطء الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي كان له تأثيرات سواء على الفرد أو عمل المؤسسات الحكومية”.

وأشار إلى أن “حرية التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي حق مشروع وقد ينجم عن تقليصه تأثير سلبي لكن يبدو أن الحكومة الاتحادية ارتأت ضبط الانترنت لأسباب أمنية في وقت معين ونأمل أن لا يستمر ذلك طويلاً”.

وشهدت عدة محافظات عراقية مظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات مثل الكهرباء والماء وفرص العمل، وبدأت الاحتجاجات لأول مرة في البصرة في 9 يوليو/تموز الجاري، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الجنوبية.

واتخذت الحكومة العراقية قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظتي البصرة وذي قار، فضلاً عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.