حكومة إقليم كوردستان: نسعى لتحسين أوضاع العمال وتوفير المزيد من الحقوق لهم

رووداو – أربيل: قدمت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، 1 أيار 2018، التهاني الحارة إلى جميع عمال كوردستان والعالم، وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف 1 أيار من كل عام، مؤكدة أن “الحكومة تسعى لتحسين أوضاع العمال وتوفير المزيد من الحقوق لهم”.

وقال مجلس وزراء إقليم كوردستان، في بيان، اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه “بمناسبة الأول من أيارـ عيد العمال العالمي، نتقدم بالتهاني الحارة الى جميع عمال كوردستان والعالم”، مشيراً إلى أن “هذا اليوم يوم مشرق ومشهود في التاريخ العمالي وفي مجال الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم. فالعمال طبقة حية كادحة منتجة في مجتمعاتهم، ولهم في كوردستان دور هام وفاعل في عملية بناء وإعمار وتطوير البلد”.

وأوضح أن “حكومة اقليم كوردستان تنظر باهتمام إلى دور ومكانة هذه الطبقة من مجتمعنا وتحرص على تحقيق حقوقها ومطالبها، وتسعى بجد لتحسين اوضاعها المعاشية وتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات والحقوق لها، وتشجع القطاع الخاص للعمل بتشجيع ومساندة من الجهات المعنية في الحكومة، على مزيد من مراعاة حقوق ومطالب العمال، وأن يتحمل القطاع الخاص المسؤولية تجاه احتياجات العمال وتجاه توفير اجواء وبيئة عمل على مستوى يواكب المستويات العصرية”.

وأكدت الحكومة إلى “جانب مباركة جهود اتحاد عمال كوردستان في الدفاع والدعم لحقوق ومطالب هذه الطبقة الهامة من المجتمع، نأمل منه أن يبذل المزيد من الجهد خدمة لمطالبها وان يواصل جهوده ومساعيه هذه بالطرق المدنية والقانونية، ومن جانبها لن تدخر الحكومة جهدا في الوفاء بما يقع على عاتقها في هذا المجال”.