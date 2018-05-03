مايو 03, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

حكومة إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب موظفي غالبية الوزارات

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
11 مشاهدة

حكومة إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب موظفي غالبية الوزارات

رووداو – اربيل: أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن جدول جديد لتوزيع رواتب موظفي الإقليم، بدءاً من يوم الأحد القادم 6-5-2018.

وبحسب الجدول الجديد سيتم توزيع رواتب الوزارات كالاتي:

1- يوم الأحد 2018/5/6
– وزارة التربية.
– وزارة الصحة.

2- يوم الإثنين 2018/5/7
– وزارة المالية والاقتصاد.
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.
– السجناء السياسيين وذوي الشهداء والمؤنفلين.
– وزارة النقل والمواصلات

3- يوم الثلاثاء 2018/5/8
– وزارة البلديات
– وزارة الكهرباء
– وزارة الإعمار والإسكان
– وزارة التخطيط
– مجلس القضاء
– وزارة العدل
– وزارة الثروات الطبيعية
– وزارة الصناعة والتجارة

4- يوم الأربعاء 2018/5/9
– وزارة الزراعة والموارد المائية
– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
– رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة
– ديوان الرقابة المالية
– هيئة حقوق الإنسان
– هيئة إدارة المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم
– هيئة حماية البيئة
– هيئة الاستثمار
– هيئة النزاهة
– مفوضية الانتخابات والاستفتاء
– مؤسسة مين

5- يوم الخميس 2018/5/10
– وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
– وزارة الثقافة
– رئاسة الإقليم
– البرلمان
– مجلس وزراء إقليم كوردستان
– مجلس الأمن

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.