حكومة إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب موظفي غالبية الوزارات

رووداو – اربيل: أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن جدول جديد لتوزيع رواتب موظفي الإقليم، بدءاً من يوم الأحد القادم 6-5-2018.

وبحسب الجدول الجديد سيتم توزيع رواتب الوزارات كالاتي:

1- يوم الأحد 2018/5/6

– وزارة التربية.

– وزارة الصحة.

2- يوم الإثنين 2018/5/7

– وزارة المالية والاقتصاد.

– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

– وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.

– السجناء السياسيين وذوي الشهداء والمؤنفلين.

– وزارة النقل والمواصلات

3- يوم الثلاثاء 2018/5/8

– وزارة البلديات

– وزارة الكهرباء

– وزارة الإعمار والإسكان

– وزارة التخطيط

– مجلس القضاء

– وزارة العدل

– وزارة الثروات الطبيعية

– وزارة الصناعة والتجارة

4- يوم الأربعاء 2018/5/9

– وزارة الزراعة والموارد المائية

– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

– رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة

– ديوان الرقابة المالية

– هيئة حقوق الإنسان

– هيئة إدارة المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم

– هيئة حماية البيئة

– هيئة الاستثمار

– هيئة النزاهة

– مفوضية الانتخابات والاستفتاء

– مؤسسة مين

5- يوم الخميس 2018/5/10

– وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

– وزارة الثقافة

– رئاسة الإقليم

– البرلمان

– مجلس وزراء إقليم كوردستان

– مجلس الأمن