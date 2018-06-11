يونيو 11, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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حكومة إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات

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فى :أخبار عــامة
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حكومة إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات

رووداو – أربيل: أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، 11 حزيران 2018، عن جدول جديد لتوزيع رواتب موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنها ستوزع يوم الثلاثاء 12/6/2018، رواتب موظفي ديوان وزارة البيشمركة والألوية، ووحدات (70 – 80) للبيشمركة.

وأضافت الوزارة أنها ستوزع يوم الأربعاء 13/6/2018، رواتب موظفي وزارة الداخلية، ومؤسسة الأمن (الآسايش)، وبيشمركة زيرفاني، والدفاع والطوارئ، ومتقاعدي البيشمركة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها ستوزع يوم الخميس 14/6/2018، رواتب المتقاعدين المدنيين، وقوات شرطة حماية المؤسسات النفطية.

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